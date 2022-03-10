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1 час назад

Как на России отразится выход из Совета Европы

Мария Иванова

Россия ничего не потеряет от выхода из Совета Европы, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН" сенатор Константин Долгов, бывший уполномоченный МИД по верховенству права.

Как на России отразится выход из Совета Европы
Фото: Валентин Егоршин/ТАССВалентин Егоршин/ТАСС

Как отметил парламентарий, в рамках антироссийских санкций "были приняты шаги по удалению России из этой организации". При этом от Совета Европы Москве нет никакой пользы, добавил он.

"Организация проявила свою однобокую политизированную антироссийскую позицию. Кстати, Россия была одним из ее ведущих плательщиков. Все последние годы вся деятельность организации была направлена против законных интересов РФ", — сказал Долгов.

Сенатор также подчеркнул, что деятельность Страсбургского суда была неэффективной для России. Его слова приводятся на сайте НСН.

"Деятельность Европейского суда носила достаточно пристрастный избирательный характер. Там, в основном, принимались к рассмотрению иски, которые интересовали европейское руководство. Это были раскрученные резонансные дела, которые использовались для нанесения ущерба имиджу института власти в России", — заявил сенатор.

Ранее в четверг, 10 марта, МИД РФ сообщил, что Москва покидает Совет Европы. Россия обвинила Евросоюз и НАТО в разрушении этой организации. В заявлении МИД говорится, что Совет Европы превращают "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования".

Политика,Константин Долгов,МИД России,ЕСПЧ,НАТО,Совет Европы,ЕС,
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