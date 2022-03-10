Как на России отразится выход из Совета Европы

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Как отметил парламентарий, в рамках антироссийских санкций "были приняты шаги по удалению России из этой организации". При этом от Совета Европы Москве нет никакой пользы, добавил он.

"Организация проявила свою однобокую политизированную антироссийскую позицию. Кстати, Россия была одним из ее ведущих плательщиков. Все последние годы вся деятельность организации была направлена против законных интересов РФ", — сказал Долгов.

Сенатор также подчеркнул, что деятельность Страсбургского суда была неэффективной для России. Его слова приводятся на сайте НСН.

"Деятельность Европейского суда носила достаточно пристрастный избирательный характер. Там, в основном, принимались к рассмотрению иски, которые интересовали европейское руководство. Это были раскрученные резонансные дела, которые использовались для нанесения ущерба имиджу института власти в России", — заявил сенатор.