Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай

В этом году в России урожай будет хорошим. Об этом на совещании с правительством в четверг заявил президент РФ Владимир Путин.
"Знаю, что планы на урожай, виды на урожай в целом, прогноз - хорошие. Уверен, что так оно и будет, наши сельхозпроизводители умеют работать и в последние годы доказали это многократно", - сказал президент после доклада министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.
Он добавил, что у России сохраняется хороший экспортный потенциал и зарубежные партнеры заинтересованы в сохранении поставок сельхозпродукции из России.
"Трудно им будет, реально трудно решить свои задачи, в том числе по снабжению своих граждан продуктами питания без прямого нашего участия", - подчеркнул Путин.
На совещании президент также отметил рост спроса на товары, но пообещал, что правительство постепенно решит все проблемы.