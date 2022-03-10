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53 минуты назад

Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 3

В этом году в России урожай будет хорошим. Об этом на совещании с правительством в четверг заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Знаю, что планы на урожай, виды на урожай в целом, прогноз - хорошие. Уверен, что так оно и будет, наши сельхозпроизводители умеют работать и в последние годы доказали это многократно", - сказал президент после доклада министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Он добавил, что у России сохраняется хороший экспортный потенциал и зарубежные партнеры заинтересованы в сохранении поставок сельхозпродукции из России.

"Трудно им будет, реально трудно решить свои задачи, в том числе по снабжению своих граждан продуктами питания без прямого нашего участия", - подчеркнул Путин.

На совещании президент также отметил рост спроса на товары, но пообещал, что правительство постепенно решит все проблемы.

Политика,Дмитрий Патрушев,Владимир Путин,
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