Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай

"Знаю, что планы на урожай, виды на урожай в целом, прогноз - хорошие. Уверен, что так оно и будет, наши сельхозпроизводители умеют работать и в последние годы доказали это многократно", - сказал президент после доклада министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.