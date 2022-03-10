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1 час назад

Путин отметил повышение спроса на отдельные товары

Lenta.ruLenta.ruиещё 10

В России отмечается спрос на отдельные группы товаров, однако у руководства страны нет сомнений в том, что эти проблемы будут решены. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин отметил повышение спроса на отдельные товары
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Президент заявил, что повышение спроса на отдельные товары сейчас естественно, однако, по его словам, люди поймут, что причин для беспокойства нет. При этом есть определенные вопросы, которые требуют работы правительства в спокойном режиме.

«Постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, их просто нет», — заявил президент.

Президент потребовал решительных действий в отношении компаний, которые сейчас уходят с российского рынка. В том числе, он допустил введение внешнего управления их активами.

Политика,Владимир Путин,
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