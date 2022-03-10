Россия заявила о существовании проекта по распространению инфекций через Украину

Стали известны подробности американского проекта UP-4 с участием лабораторий Киева , Харькова и Одессы, целью которого было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов .

«В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов», — рассказал он, уточнив, что были выявлены минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят по территории России.

С помощью птиц, по словам Кириллова, планировалось распространять особо опасные инфекции, в том числе высокопатогенный грипп H5N1 и болезнь Ньюкасла. «Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации», — отметил представитель Минобороны.