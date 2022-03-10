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6 минут назад

Украинский журналист попытался устроить перепалку с Лавровым

Елена Прошина

Украинский журналист попытался устроить словесную перепалку с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе пресс-конференции в Анталье после переговоров с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский журналист попытался устроить перепалку с Лавровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, корреспондент задал Лаврову вопрос о похищении людей на Украине. Он уточнил, что речь идет о депутате Запорожского областного совета Лейле Ибрагимовой, подчеркнув, что «это факт». На что российский министр осадил журналиста, заявив, что это другое слово на букву «ф» — «фейк». Лавров уточнил, что не знает об этой истории и назвал подобные высказывания попыткой возмутить общественное мнение.

«Вы мне имя и фамилию можете называть сколько угодно, перечислив всех здесь сидящих. Я сказал, что я наведу справки, но об этом случае не слышал», — отрезал министр.

После этого журналист попытался еще несколько раз задать вопрос Лаврову, на что тот заметил: «Я думаю, что вас уже отсняли и покажут с хорошей помпой у вас на родине».

Политика,Дмитрий Кулеба,Сергей Лавров,
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