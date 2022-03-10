Медведев пообещал западным компаниям жесткий ответ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал жесткие меры в ответ на «великий исход иностранных компаний» с российского рынка. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ масштабные экономические санкции.

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На фоне украинского кризиса иностранные компании начали объявлять о приостановке своей деятельности в России. Среди них немецкие автоконцерны Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, испанская компания Mango, крупнейшая мировая сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz, производитель программного обеспечения для организаций SAP и другие. Также о приостановке своей деятельности на территории России объявила сеть ресторанов McDonald's. Предположительно из-за временного закрытия корпорация потеряет $50 млн.

По словам Дмитрия Медведева, «великий исход иностранных компаний с российского рынка» - чистая политика, которая никак не связана с бизнесом.

«Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая все новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут. (…) Недалеким чиновникам-русофобам наплевать на то, что люди и в Европе, и в России могут потерять работу и доходы из-за этих дурацких, противоречащих здравому смыслу решений», - констатировал политик.

При этом он пообещал, что Россия будет отвечать на это «принципиально и жестко». В частности, по его словам, правительство уже занимается проработкой мер, «в число которых входит банкротство и национализация имущества иностранных организаций», которые уходят из страны и «бросают свои коллективы на произвол судьбы».

«Первостепенная задача – не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив», - заметил заместитель председателя Совета безопасности России.