Лавров ответил на вопрос о нападении на Прибалтику и Польшу

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу. По его словам, эти домыслы похожи на давние фейки «английской политики». Об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров со своим украинским коллегой.
Российским министр напомнил, что опасения на тему «нападения» России на другие страны высказала ранее глава МИД Британии Лиз Трасс, а вовсе не российская сторона.
«Мы никогда не говорили о том, что у нас будут какие-то планы в отношении стран, скажем, членов НАТО. Говорила на эту тему моя коллега новая Лиз Трасс, которая заявила, что-то вроде: если Путин не проиграет на Украине, то его амбициям не будет предела и следующими целями будет Прибалтика и Молдова. Так, что это говорим не мы, это говорит Лиз Трасс, которая в общем то знаменита своими афоризмами», - цитирует министра РИА Новости.
Он подчеркнул, что пророчества Трасс по поводу Прибалтики и Польши вполне достойны английской культуры, английской политики, дипломатии. Он напомним, что таким же образом англичане в свое время написали фейковое «завещание Петра Первого».
Ранее Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Россия не планирует ни на кого нападать. Она не нападала и на Украину. Спецоперация проводится только для защиты жителей Донбасса и решения вопросов безопасности РФ.