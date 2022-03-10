Лавров ответил на вопрос о нападении на Прибалтику и Польшу

«Мы никогда не говорили о том, что у нас будут какие-то планы в отношении стран, скажем, членов НАТО. Говорила на эту тему моя коллега новая Лиз Трасс, которая заявила, что-то вроде: если Путин не проиграет на Украине, то его амбициям не будет предела и следующими целями будет Прибалтика и Молдова. Так, что это говорим не мы, это говорит Лиз Трасс, которая в общем то знаменита своими афоризмами», - цитирует министра РИА Новости.