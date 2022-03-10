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38 минут назад

Украинский журналист устроил перепалку с Лавровым

Lenta.ruLenta.ru

Украинский журналист устроил небольшую словесную перепалку с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе пресс-конференции в турецкой Анталье, передает РИА Новости.

Украинский журналист устроил перепалку с Лавровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, корреспондент спросил Лаврова о похищении людей на Украине, в частности, депутата Запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой, заявив, что это факт. Российский дипломат ответил, что это другое слово на букву «ф» — «фейк», но уточнил, что не знает об этой истории.

«Вы мне имя и фамилию можете называть сколько угодно, перечислив всех здесь сидящих. Я сказал, что я наведу справки, но об этом случае не слышал», — добавил глава МИД, назвав подобные высказывания попыткой возмутить общественное мнение и выстроить антироссийскую политику.

После этого журналист попытался еще несколько раз задать вопрос Лаврову.

«Я думаю, что вас уже отсняли и покажут с хорошей помпой у вас на родине», — сказал ему дипломат.

Ранее, в феврале, Лавров пошутил над непонятливостью польского журналиста, который в очередной раз после вопросов иностранных коллег во время пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау задал вопрос о российском «вторжении». Глава российского МИД выдержал паузу и ответил жестом.

Сергей Лавров посмеялся над подготовленными для недолгой встречи в Женеве бумагами Госдепартамента

Политика,Збигнев Рау,Сергей Лавров,МИД России,Госдеп США,
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