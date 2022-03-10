Лавров: «Россия выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием»

«У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности верит в свои заклинания, и у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст кого угодно, предаст свои собственные ценности: где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев», - указал министр.