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21 минуту назад

Лавров: «Россия выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием»

Елена Прошина

Россия справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, комментируя введенные ограничения против России. Также он отметил, что Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров: «Россия выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием»
Фото: ReutersReuters

«У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности верит в свои заклинания, и у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст кого угодно, предаст свои собственные ценности: где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев», - указал министр.

Он выразил уверенность, что Россия справится с этой ситуацией, пообещав еще большую независимость от Запада в тех сферах жизни, которые имеют решающее значение для народа.

«Мы решим эту проблему, причем решим ее так, что больше никогда, никоим образом не зависеть от западных партнеров, будь то правительство или будь то компании, которые совсем не руководствуются интересами своего бизнеса, а стали инструментом политической агрессии, которую сейчас Россия испытывает со стороны Запада», - отметил Лавров.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине начали вводить

новые рестрикции против секторов российской экономики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что санкции Запада весьма серьезные. Однако он отметил, что Россия готовилась к ним заблаговременно.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,
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