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46 минут назад

Лавров: Из Украины делали «анти-Россию»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из Украины долгое время делали «анти-Россию» и формировали плацдарм для «подрыва всего русского». Об этом он заявил в ходе выступления после встреч глав дипломатических ведомств Украины, РФ и Турции в Анталье, сообщает ТАСС.

Лавров: Из Украины делали «анти-Россию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы привлекали внимание к тому, что из Украины делают «анти-Россию» долгие-долгие годы. И когда Запад публично, открыто, начиная с начала 2000-х годов, требовал от украинцев определиться — с кем они: с Западом или с Россией. Это что за ценности такие, западные, которые вбивались в голову украинского народа?», — заявил Лавров.

Напомним, что 10 марта в турецкой Анталье состоялась встреча глав МИД РФ, Турции и Украины касательно ситуации на Украине в связи с проведением РФ военной спецоперации по денацификации и демилитаризации.

После нее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым удалось достичь договоренности продолжать усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.

Политика,Дмитрий Кулеба,Сергей Лавров,МИД России,
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