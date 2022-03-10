Лавров: Из Украины делали «анти-Россию»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из Украины долгое время делали «анти-Россию» и формировали плацдарм для «подрыва всего русского». Об этом он заявил в ходе выступления после встреч глав дипломатических ведомств Украины, РФ и Турции в Анталье, сообщает ТАСС.
«Мы привлекали внимание к тому, что из Украины делают «анти-Россию» долгие-долгие годы. И когда Запад публично, открыто, начиная с начала 2000-х годов, требовал от украинцев определиться — с кем они: с Западом или с Россией. Это что за ценности такие, западные, которые вбивались в голову украинского народа?», — заявил Лавров.
Напомним, что 10 марта в турецкой Анталье состоялась встреча глав МИД РФ, Турции и Украины касательно ситуации на Украине в связи с проведением РФ военной спецоперации по денацификации и демилитаризации.
После нее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым удалось достичь договоренности продолжать усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.