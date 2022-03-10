Лавров: Из Украины делали «анти-Россию»

«Мы привлекали внимание к тому, что из Украины делают «анти-Россию» долгие-долгие годы. И когда Запад публично, открыто, начиная с начала 2000-х годов, требовал от украинцев определиться — с кем они: с Западом или с Россией. Это что за ценности такие, западные, которые вбивались в голову украинского народа?», — заявил Лавров.