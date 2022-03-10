В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
53 минуты назад

В МИД ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин никогда не отказывается от контактов, но переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским не должны быть «встречей ради встречи». Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

В МИД ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, но речи об оккупации соседней страны не идет. Украина в ответ объявила военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения, а ЕС и США ввели масштабные антироссийские санкции.

Сегодня Лавров после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции подчеркнул, что российская спецоперация на Украине идет так, как и планировалась и Москва намерена вести серьезный разговор с Киевом по урегулированию кризиса на переговорной площадке в Белоруссии.

«Всем хорошо известно, что президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности», - пояснил Лавров.

Он также отметил, что тема встречи лидеров России и Украины затрагивалась сегодня во время переговоров с Дмитрием Кулебой.

«Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку», - заявил министр иностранных дел России.

По словам Лаврова, Россией уже были предоставлены «предельно конкретные предложения» и украинской стороной были обещаны «предельно конкретные ответы».

Политика,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители