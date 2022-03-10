В МИД ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского

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24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, но речи об оккупации соседней страны не идет. Украина в ответ объявила военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения, а ЕС и США ввели масштабные антироссийские санкции.

Сегодня Лавров после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции подчеркнул, что российская спецоперация на Украине идет так, как и планировалась и Москва намерена вести серьезный разговор с Киевом по урегулированию кризиса на переговорной площадке в Белоруссии.

«Всем хорошо известно, что президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности», - пояснил Лавров.

Он также отметил, что тема встречи лидеров России и Украины затрагивалась сегодня во время переговоров с Дмитрием Кулебой.

«Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку», - заявил министр иностранных дел России.