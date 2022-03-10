В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
1 час назад

Лавров уличил Украину в воровстве газа

Лера Букина

Украина воровала российский газ еще десятилетие назад. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье в четверг, 10 марта, передает ТАСС.

Лавров уличил Украину в воровстве газа
Фото: ТАССТАСС

«Украина воровала российский газ еще десятилетие назад, а Европа молчала», - указал Лавров.

По словам главы министерства иностранных дел (МИД) России, газ и нефть еще никогда не были использованы Россией в качестве оружия.

Ранее Сергей Лавров после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Москва намерена вести серьезный разговор с Киевом по урегулированию кризиса на переговорной площадке в Белоруссии. Дипломат подчеркнул, что переговоры на белорусской территории не должны закончиться подписанием «каких-то формальных бумаг».

Политика,Дмитрий Кулеба,Сергей Лавров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители