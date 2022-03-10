Лавров уличил Украину в воровстве газа

Украина воровала российский газ еще десятилетие назад. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье в четверг, 10 марта, передает ТАСС.
«Украина воровала российский газ еще десятилетие назад, а Европа молчала», - указал Лавров.
По словам главы министерства иностранных дел (МИД) России, газ и нефть еще никогда не были использованы Россией в качестве оружия.
Ранее Сергей Лавров после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Москва намерена вести серьезный разговор с Киевом по урегулированию кризиса на переговорной площадке в Белоруссии. Дипломат подчеркнул, что переговоры на белорусской территории не должны закончиться подписанием «каких-то формальных бумаг».