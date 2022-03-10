Лавров: «Россия не нападала на Украину»

Россия не намерена нападать на другие страны, она не нападала и на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сегодня прибывший в Анталью на переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что российская спецоперация на Украине идет так, как и планировалась. На последнем раунде переговоров с Украиной делегация РФ представила конкретные предложения по урегулированию.

Ранее Сергей Лавров после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Москва намерена вести серьезный разговор с Киевом по урегулированию кризиса на переговорной площадке в Белоруссии. Дипломат подчеркнул, что переговоры на белорусской территории не должны закончиться подписанием «каких-то формальных бумаг».