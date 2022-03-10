Лавров: «Холодный мир лучше холодной войны»

В турецкой Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Перед началом переговоров глава российского ведомства отметил, что «холодный мир лучше холодной войны». Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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В переговорах также принимал участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В начале встречи с турецким коллегой Лавров отметил, что в Турции сейчас «не очень тепло». Чавушоглу подтвердил, что после 18-19 градусов, сейчас погода на удивление не очень теплая.

«Холодный мир лучше холодной войны», - заметил Лавров.