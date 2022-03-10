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21 минуту назад

Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны

ТАССТАСС

Украина планировала напасть на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) уже в текущем месяце. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

Лавров: Россия не нападала на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам, предложениям, нас никто не слушал. Президент [России Владимир] Путин многократно на эту тему подробнейшим образом высказывался. А те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобожденных территориях, в частности в Донецкой и Луганской областях, говорят о том, что нападение на эти народные республики планировалось. Планировалось тщательно, планировалось уже на нынешний месяц", - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны.

Политика,Дмитрий Кулеба,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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