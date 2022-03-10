Лавров: Россия не нападала на Украину

Украина планировала напасть на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) уже в текущем месяце. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
"Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам, предложениям, нас никто не слушал. Президент [России Владимир] Путин многократно на эту тему подробнейшим образом высказывался. А те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобожденных территориях, в частности в Донецкой и Луганской областях, говорят о том, что нападение на эти народные республики планировалось. Планировалось тщательно, планировалось уже на нынешний месяц", - сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны.