Лавров: Россия не нападала на Украину

"Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам, предложениям, нас никто не слушал. Президент [России Владимир] Путин многократно на эту тему подробнейшим образом высказывался. А те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобожденных территориях, в частности в Донецкой и Луганской областях, говорят о том, что нападение на эти народные республики планировалось. Планировалось тщательно, планировалось уже на нынешний месяц", - сказал Лавров.