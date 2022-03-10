Песков заявил об экономической войне против России

"Против нас ведется экономическая война. В условиях экономической войны инвестиционная привлекательность для тех, кто находится в состоянии этой войны, конечно, сейчас отходит на второй, на третий или даже на четвертый план", - сказал представитель Кремля. "Вместе с тем она остается для тех стран, которые не состоят с нами в экономической войне, а таких стран тоже достаточно много", - добавил Песков.