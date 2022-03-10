Песков заявил об экономической войне против России

Вопросы сохранения инвестиционной привлекательности для компаний из стран, которые ведут против России экономическую войну, уходят на дальний план. Такое мнение высказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не скажется ли в перспективе на инвестиционной привлекательности государства возможное введение внешнего управления над имуществом уходящих из России иностранных компаний.
"Против нас ведется экономическая война. В условиях экономической войны инвестиционная привлекательность для тех, кто находится в состоянии этой войны, конечно, сейчас отходит на второй, на третий или даже на четвертый план", - сказал представитель Кремля. "Вместе с тем она остается для тех стран, которые не состоят с нами в экономической войне, а таких стран тоже достаточно много", - добавил Песков.
По его словам, "рынок не терпит пустоты", и если таковая образуется, она быстро или со временем "заполняется другими игроками".
Отвечая на вопрос, какие последствия будут в случае ареста российской собственности за рубежом в ответ на внешнее управление над иностранными активами в РФ, пресс-секретарь президента сказал:
"Негативные". "Тут обоюдные негативные последствия", - подчеркнул Песков.