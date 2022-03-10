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22 минуты назад

Песков заявил об экономической войне против России

ТАССТАСС

Вопросы сохранения инвестиционной привлекательности для компаний из стран, которые ведут против России экономическую войну, уходят на дальний план. Такое мнение высказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не скажется ли в перспективе на инвестиционной привлекательности государства возможное введение внешнего управления над имуществом уходящих из России иностранных компаний.

Песков заявил об экономической войне против России
Фото: ТАССТАСС

"Против нас ведется экономическая война. В условиях экономической войны инвестиционная привлекательность для тех, кто находится в состоянии этой войны, конечно, сейчас отходит на второй, на третий или даже на четвертый план", - сказал представитель Кремля. "Вместе с тем она остается для тех стран, которые не состоят с нами в экономической войне, а таких стран тоже достаточно много", - добавил Песков.

По его словам, "рынок не терпит пустоты", и если таковая образуется, она быстро или со временем "заполняется другими игроками".

Отвечая на вопрос, какие последствия будут в случае ареста российской собственности за рубежом в ответ на внешнее управление над иностранными активами в РФ, пресс-секретарь президента сказал:

"Негативные". "Тут обоюдные негативные последствия", - подчеркнул Песков.

Политика,Дмитрий Песков,
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