Песков: «Такой экономической войны против России еще не было»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал нынешнюю ситуацию с антироссийскими санкциями беспрецедентной. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

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Песков отметил, что такой экономической войны против России еще не было. По его словам, происходит шоковое воздействие на экономику.

«Ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны еще не было. Прогнозы делать не стоит, нужны меры», - цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что сейчас Россия должна действовать так, чтобы максимально минимизировать все последствия и дальнейшие риски для экономики.