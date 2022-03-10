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1 час назад

Песков: «Такой экономической войны против России еще не было»

Елена Прошина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал нынешнюю ситуацию с антироссийскими санкциями беспрецедентной. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Песков: «Такой экономической войны против России еще не было»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков отметил, что такой экономической войны против России еще не было. По его словам, происходит шоковое воздействие на экономику.

«Ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны еще не было. Прогнозы делать не стоит, нужны меры», - цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что сейчас Россия должна действовать так, чтобы максимально минимизировать все последствия и дальнейшие риски для экономики.

Напомним, после начала спецоперации на Украине, западные страны ввели многочисленные санкции против России. Ряд стран активно применяют экономические санкции. Так, в список попали крупные российские банки и компании, также запрещен импорт нефти и газа из России. Росстат сообщил, что за неделю с 26 февраля по 4 марта цены в РФ выросли на 2,22%.

Политика,Дмитрий Песков,Росстат,
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