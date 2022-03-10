Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию с Чернобыльской АЭС

«Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии», — заявил он на совещании.