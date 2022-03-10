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1 час назад

Лукашенко обсудил по телефону с Путиным ситуацию с Чернобыльской АЭС

Газета.RuГазета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой России Владимиром Путиным ситуацию на Чернобыльской атомной электростанции, передает «БелТа».

Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию с Чернобыльской АЭС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ходе совещания с руководством Минобороны Лукашенко рассказал, что 9 марта у него состоялся разговор с Путиным. Президент России проинформировал белорусского коллегу о ситуации в районе Чернобыльской АЭС.

Глава Белоруссии поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС.

«Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии», — заявил он на совещании.

Ранее Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что Чернобыльская АЭС была отключена от электросети и потеряла подачу внешней энергии.

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