Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию с Чернобыльской АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой России Владимиром Путиным ситуацию на Чернобыльской атомной электростанции, передает «БелТа».
В ходе совещания с руководством Минобороны Лукашенко рассказал, что 9 марта у него состоялся разговор с Путиным. Президент России проинформировал белорусского коллегу о ситуации в районе Чернобыльской АЭС.
Глава Белоруссии поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС.
«Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии», — заявил он на совещании.
Ранее Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что Чернобыльская АЭС была отключена от электросети и потеряла подачу внешней энергии.