Роскомнадзор потребовал от TikTok разблокировать видеообращение Путина

Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения на видеозапись с обращением Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения президента России Владимира Путина, а также объяснить причины их введения. По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей», - говорится в сообщении.
По мнению ведомства, подобные действия руководства социальной сети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Напомним, ранее социальная сеть ТикТок запретила российским пользователям загружать новый контент и проводить прямые трансляции.
После блокировки TikTok в России у платформы «Клипы» социальной сети ВКонтакте вдвое увеличился рост числа просмотров и загрузок нового контента. ВКонтакте уже заявили, что социальная сеть рада новым пользователям и запускает новые активности в клипах, общий призовой фонд которых составит 100 млн рублей.