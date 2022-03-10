Роскомнадзор потребовал от TikTok разблокировать видеообращение Путина

Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения на видеозапись с обращением Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения президента России Владимира Путина, а также объяснить причины их введения. По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей», - говорится в сообщении.

По мнению ведомства, подобные действия руководства социальной сети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Напомним, ранее социальная сеть ТикТок запретила российским пользователям загружать новый контент и проводить прямые трансляции.