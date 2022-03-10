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31 минуту назад

Минобороны рассекретит документы о биолабораториях на Украине

Lenta.ruLenta.ru

Минобороны России в ближайшее время рассекретит новый пакет документов о деятельности американских биолабораторий на Украине, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Минобороны рассекретит документы о биолабораториях на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что в документах содержится информация о секретной военно-биологической деятельности США на Украине, в том числе о передаче по указанию американских представителей взятых на украинской территории человеческих биоматериалов в иностранные государства.

Пакет обещают опубликовать в ближайшее время. Также Минобороны представит результаты экспертизы документов, переданных сотрудниками украинских биолабораторий и изученных российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, добавил Конашенков.

Политика,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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