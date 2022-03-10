Минобороны рассекретит документы о биолабораториях на Украине

Минобороны России в ближайшее время рассекретит новый пакет документов о деятельности американских биолабораторий на Украине, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Утверждается, что в документах содержится информация о секретной военно-биологической деятельности США на Украине, в том числе о передаче по указанию американских представителей взятых на украинской территории человеческих биоматериалов в иностранные государства.
Пакет обещают опубликовать в ближайшее время. Также Минобороны представит результаты экспертизы документов, переданных сотрудниками украинских биолабораторий и изученных российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, добавил Конашенков.