В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
55 минут назад

В Совфеде оценили последствия выхода России из Совета Европы

Lenta.ruLenta.ruиещё 33

Выход России из Совета Европы, о котором стало известно 10 марта, никак не повлияет на жителей страны. Так оценил последствия принятого решения глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его цитирует ТАСС.

В Совфеде оценили последствия выхода России из Совета Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выход из Совета Европы никак не повлияет на наших граждан. Наши стандарты во многих сферах выше, чем предусмотрено в документах Совета Европы», — сказал сенатор.

После выхода России из международной организации Клишас также призвал жителей активнее обращаться в отечественные суды, в том числе в Конституционный суд.

Министерство иностранных дел ранее сообщило, что Россия не собирается участвовать в Совете Европы, потому что недружественные страны ЕС и НАТО продолжают линию разрушения организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — заключили в ведомстве.

Совет Европы временно приостановил членство России 25 февраля после начавшейся днем ранее специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Как отметил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, это является необходимой мерой в связи с операцией в Донбассе.

Политика,Андрей Клишас,НАТО,Совет Европы,Совет Федерации,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители