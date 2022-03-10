В Совфеде оценили последствия выхода России из Совета Европы

Выход России из Совета Европы, о котором стало известно 10 марта, никак не повлияет на жителей страны. Так оценил последствия принятого решения глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его цитирует ТАСС.

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«Выход из Совета Европы никак не повлияет на наших граждан. Наши стандарты во многих сферах выше, чем предусмотрено в документах Совета Европы», — сказал сенатор.

После выхода России из международной организации Клишас также призвал жителей активнее обращаться в отечественные суды, в том числе в Конституционный суд.

Министерство иностранных дел ранее сообщило, что Россия не собирается участвовать в Совете Европы, потому что недружественные страны ЕС и НАТО продолжают линию разрушения организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — заключили в ведомстве.