«Глубоко шокирован»: Кадыров о биолабораториях США

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его «глубоко шокировали» сведения о наличии биологических лабораторий на территории Украины, которые финансируются США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram.

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«Я глубоко шокирован новостью о наличии на территории Украины десятков биолабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами», — указал Кадыров.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на территории Украины есть «объекты биологических исследований», которые получают финансирование от США. Она обеспокоена тем, что российские военные могут взять эти лаборатории под свой контроль. Нуланд указала, что Москва будет нести ответственность за любой за любой инцидент с биологическим и химическим оружием на территории Украины.

Глава Чечни посчитал ее высказывания «цинизмом высшей степени» и «плевком на все мировое сообщество».

«США являются самым настоящим агрессором, пустившим корни в большинство стран мира. Уверен, что страны, которые закроют глаза на этот чудовищный акт против человечества, также являются сообщниками американской агрессии», — заявил он.