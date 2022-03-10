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1 час назад

Посол Антонов призвал США свернуть нелегальные работы в сфере военной биологии

RT на русскомRT на русском

Российский посол в США Анатолий Антонов порекомендовал Соединённым Штатам завершить нелегальные работы в сфере военной биологии, в том числе на постсоветском пространстве.

Антонов призвал США свернуть работы в сфере военной биологии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

Дипломат также заявил, что Вашингтону следует ускорить процесс ликвидации национальных запасов химического оружия.

Ранее Антонов сообщал, что Соединённые Штаты опасаются подтверждения фактов нарушения конвенции о запрете биологического оружия на Украине.

В Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в стриме RT «Летучка» рассказал об американских биолабораториях на Украине.

Политика,Игорь Никулин,Анатолий Антонов,Минобороны России,ООН,
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