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7 минут назад

Госдума дала согласие на направление дела Рашкина в суд

Газета.RuГазета.Ruиещё 10

Государственная дума согласилась на передачу уголовного дела о незаконной охоте в отношении депутата Валерия Рашкина (КПРФ) в суд. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума дала согласие на направление дела Рашкина в суд
Фото: ТАССТАСС

Парламентарии приняли соответствующее постановление на пленарном заседании в четверг, 10 марта.

"Дать согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата Государственной думы Рашкина Валерия Федоровича", — сказано в документе.

Проект постановления внесла на рассмотрение палаты комиссия Госдумы по мандатным вопросам.

Ранее члены комиссии призвали палату одобрить представление генерального прокурора РФ Игоря Краснова о направлении в суд материалов уголовного дела в отношении Рашкина. До этого суд продлил этому депутату запрет определенных действий. По данным следствия, в конце октября 2021 года Рашкин устроил незаконную охоту на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области. Отмечается, что депутат, не имея разрешений, участвовал в охоте на лося. Тушу разделанного животного он поместил в багажник своей машины, после чего покинул место охоты. В дальнейшем авто остановил сотрудник регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, установивший факт совершения преступления. Депутат заявил, что нашел животное мертвым и отказался проходить медосвидетельствование — сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что он был пьян. Впоследствии Рашкин признался в убийстве лося.

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