Слуцкий заявил о неготовности России уступать Украине на переговорах

Россия не собирается уступать украинской стороне по обозначенным ранее пунктам переговоров, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.

Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com State Duma Russia / Globallookpress.com

По словам политика, он не хочет много рассказывать о ходе переговоров между Киевом и Москвой, которые «проходят непросто». «Российская делегация не готова уступать ни одного переговорного пункта», — отметил он.

На территории Белоруссии стороны провели три раунда переговоров.

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно в 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 3 марта, третий — 7 марта.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского согласились обсудить нейтральный статус Украины.