Глава британского МИД призвала полностью отключить РФ от SWIFT

Глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс пообещала ускорить работу с Индией и странами Персидского залива по дальнейшей изоляции России, а также высказалась за усиление санкций против Москвы.
"Мы ускорим нашу работу по созданию альянсов в области экономики и безопасности по всему миру, в том числе с Индией и странами Персидского залива, чтобы далее изолировать Россию", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне в среду по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
При этом Трасс выступила за усиление санкций против РФ.
"Мы знаем, что если [президента РФ Владимира] Путина не остановить на Украине, это будет иметь катастрофические последствия для европейской и глобальной безопасности. Мы дадим понять, что суверенные страны можно растоптать. Поэтому наш ответ [Москве] должен быть быстрее и сильнее - необходимо усилить санкции, в том числе полностью отключив SWIFT и добившись отказа стран Группы семи от российской нефти и газа", - сказала Трасс.
Она также добавила, что создание бесполетной зоны над Украиной привело бы к прямому конфликту РФ и НАТО и не рассматривается.