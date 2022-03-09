Глава британского МИД призвала полностью отключить РФ от SWIFT

"Мы знаем, что если [президента РФ Владимира] Путина не остановить на Украине, это будет иметь катастрофические последствия для европейской и глобальной безопасности. Мы дадим понять, что суверенные страны можно растоптать. Поэтому наш ответ [Москве] должен быть быстрее и сильнее - необходимо усилить санкции, в том числе полностью отключив SWIFT и добившись отказа стран Группы семи от российской нефти и газа", - сказала Трасс.