Путин обсудил спецоперацию РФ на Украине с Шольцем

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, в рамках которого обсудил развитие ситуации вокруг специальной военной операции по защите Донбасса и варианты политико-дипломатических усилий. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Путин и Шольц также обговорили итоги третьего раунда российско-украинских переговоров.
«Кроме того, уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса. Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей», — говорится в публикации на сайте Кремля.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.
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