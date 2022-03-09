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11 минут назад

Киев попросил Берлин помочь в организации встречи Зеленского и Путина

Газета.RuГазета.Ru

Украина обратилась к канцлеру ФРГ Олафу Шольу за помощью в организации встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в эфире немецкой телепрограммы Tagesschau замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает РИА «Новости».

Киев попросил Берлин помочь со встречей Зеленского и Путина
Фото: Ian Langsdon/APIan Langsdon/AP

«Единственные серьезные переговоры, которые могут быть проведены с русскими, были бы возможны на президентском уровне. Мой президент готов к этому. Международные партнеры должны помочь нам организовать такую встречу», — сказал он.

По словам представителя офиса украинского президента, Киев готов к дипломатическому урегулированию конфликта и готов обсуждать широкий круг в вопросов, в том числе нейтральный статус Украины в случае предоставления гарантий безопасности.

Россия и Украина провели три раунда переговоров. По результатам второго раунда Москве и Киеву удалось достичь понимания в вопросе совместного обеспечения гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью телеканалу ABC News заявил, что охладел к НАТО из-за ее отказа воевать за Украину.

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