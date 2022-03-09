Посол США в Москве отказался уезжать из России

Посол США в Москве Джон Салливан заявил сегодня, что не собирается уезжать из России, однако не исключает своей высылки из страны. Об этом пишет РИА Новости.

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«Мы все еще здесь, мы работаем, я не планирую никуда уезжать», - подчеркнул Салливан.

При этом дипломат отметил, что его «могут отправить домой, выслать».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.