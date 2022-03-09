Посол США в Москве отказался уезжать из России

Посол США в Москве Джон Салливан заявил сегодня, что не собирается уезжать из России, однако не исключает своей высылки из страны. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы все еще здесь, мы работаем, я не планирую никуда уезжать», - подчеркнул Салливан.
При этом дипломат отметил, что его «могут отправить домой, выслать».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.
В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, включающие блокировку активов ЦБ и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT был отключен ряд российских кредитных организаций. Также с началом военной операции на Украине российские дипмиссии стали подвергаться нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС.