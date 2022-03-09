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1 час назад

Посол США в Москве призвал американцев уезжать из России

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Американский посол в Москве Джон Салливан призвал граждан США уже сейчас покинуть Россию или задуматься об этом, спланировав возможный отъезд. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что план американцев должен включать то, как они будут обходиться без помощи посольства США в случае, если оно закроется. Дипломат считает, что закрыть диппредставительство могут российские власти.

«Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас», — подчеркнул Салливан.

Еще 27 февраля американское посольство в РФ заявило, что гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России по пока доступным коммерческим рейсам. В посольстве также напомнили, что Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам не путешествовать в Россию.

Политика,Видео,Джон Салливан,Госдеп США,
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