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32 минуты назад

Правительство на 5 лет обнулит НДС для инфраструктуры в туриндустрии

ТАССТАСС

Правительство РФ поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Правительство на 5 лет обнулит НДС для инфраструктуры в туриндустрии
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты - гостиницы (и иные средства размещения) - будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

"В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительно превышение спроса на отдых в России над предложением. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития. Первые 5 лет - самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны. Также считаю важным обеспечить условия для сдерживания ценообразования в гостиницах на фоне стремительного роста затрат по ключевым статьям расходов, сохранить рабочие места в индустрии в текущей деятельности предприятий", - отметил Чернышенко.

Политика,Дмитрий Чернышенко,Правительство РФ,
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