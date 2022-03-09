Правительство на 5 лет обнулит НДС для инфраструктуры в туриндустрии

"В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительно превышение спроса на отдых в России над предложением. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития. Первые 5 лет - самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны. Также считаю важным обеспечить условия для сдерживания ценообразования в гостиницах на фоне стремительного роста затрат по ключевым статьям расходов, сохранить рабочие места в индустрии в текущей деятельности предприятий", - отметил Чернышенко.