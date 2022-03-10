Путин обсудит с кабмином меры по минимизации последствий санкций

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет совещание с кабинетом министров с основной темой «Меры по минимизации последствий санкций для российской экономики». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Утром 24 февраля президент объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Главной ее целью глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.