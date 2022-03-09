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31 минуту назад

Песков объяснил сложность с объявлением числа погибших на Украине

Lenta.ruLenta.ru

Точное число погибших среди мирного населения на Украине сейчас сложно назвать из-за блокировки многих городов украинскими нацбатальонами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков объяснил сложность с объявлением числа погибших на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Конечно, в условиях специальной операции, в условиях того, что многие города блокированы, оттуда не выпускают людей все вот эти нацбаты, очень сложно понимать окончательную картину о возможных потерях», — объяснил он.

Представитель Кремля добавил, что информация, идущая по линии ООН, докладывается президенту России Владимиру Путину.

«Но мы не знаем, насколько она может соответствовать реальному положению дел», — указал Песков.

Во вторник, 8 марта, Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с 24 февраля по 7 марта было зафиксировано 1335 гражданских жертв на Украине: 474 человека были убиты, еще 861 получил ранения.

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24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации на Украине из-за тяжелой ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Управление ООН по правам человека,ООН,
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