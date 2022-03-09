«Миру будет интересно узнать»: Песков оценил биолаборатории США на Украине

Всему миру будет интересно узнать, чем занимались американские биолаборатории на Украине. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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МИД Китая ранее призвал США опубликовать данные о своих военных биолабораториях на Украине и исследовавших там вирусах. В свою очередь замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований и США «весьма обеспокоены», что над ними может получить контроль Россия.

В Кремле подчеркнули, что тема американских лабораторий на Украине и проводившихся там исследований «очень важна».

«И важна эта тема, наверное, для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины, и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами. Наверняка, всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения», - заметил Дмитрий Песков.

Он также пообещал, что подробности деятельности лабораторий будут озвучены «своевременно».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя слова Виктории Нуланд, отметил, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся в украинских биолабораториях патогенов в руки экспертов из РФ и выявления фактов нарушения конвенции о биологическом оружии.