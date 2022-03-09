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30 минут назад

Кремль назвал условие для нового раунда переговоров с Украиной

Lenta.ruLenta.ru

Проведение нового раунда переговоров России с Украиной зависит от готовности Киева. О таком условии рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 9 марта, ТАСС.

Кремль назвал условие для нового раунда переговоров с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в скорейшем проведении переговоров с представителями украинской делегации.

Песков отметил, что российская позиция осталась неизменной.

«Крым — регион России, Луганская и Донецкая народные республики — суверенные государства», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что есть надежда найти решение с Украиной по вопросу признания Крыма, а также ДНР и ЛНР.

По итогам третьего раунда переговоров с Украиной, которые прошли в Белоруссии 7 марта, Мединский сообщил, что ожидания России не оправдались. Он добавил, что переговоры будут продолжены в дальнейшем, а также выразил надежду, что в будущем сторонам удастся сделать «более существенный шаг вперед».

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Политика,Владимир Мединский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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