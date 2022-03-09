В Кремле заявили об экономической войне США против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США «де-факто ведут экономическую войну» против России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Песков заявил, что для победы в этой войне РФ должна делать все, что соответствует ее интересам.

Он добавил, что Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов, но «враждебная вакханалия» западных стран может вызвать проблемы.

«Вы видите вакханалию, враждебную вакханалию, которую устроили страны коллективного Запада, которая, конечно, делает ситуацию очень сложной и заставляет нас ее серьезно обдумывать», - сказал Песков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

8 марта глава США Джо Байден объявил, что Штаты запретили весь импорт российской нефти.