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22 минуты назад

Кремль ответил на вопрос о безопасности Крыма

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Безопасности Крыма и Севастополя в настоящее время ничего не угрожает. На этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль ответил на вопрос о безопасности Крыма
Фото: ТАССТАСС

Пресс-секретарь президента прокомментировал вопрос журналистов, будет ли в 2022 году открыт курортный сезон в Крыму, а также есть ли основания не планировать отпуск в этом регионе. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России и другие специализированные ведомства делают все необходимое, чтобы обеспечивать на должном уровне безопасность и стабильность в Крыму и Севастополе.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму с 7 марта отменят действие ковид-сертификатов. Без предъявления цифрового документа можно будет попасть на объекты общепита и спортивные мероприятия, а также в косметические салоны и парикмахерские, добавил он.

Помимо этого, в регионе работа заведений общепита будет разрешена без ограничений по времени.

«Разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга», — заключил Аксенов.

Политика,Сергей Аксенов,Дмитрий Песков,
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