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55 минут назад

Россия покинула Конференцию европейских конституционных судов

Мария Иванова

Конституционный суд (КС) России решил выйти из Конференции европейских конституционных судов (CECC) в ответ на инициативу главы этой организации. Об этом сообщается на сайте КС.

Россия покинула Конференцию европейских конституционных судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В суде рассказали, что 4 марта председательствующий CECC по просьбе нескольких судов направил всем членам организации протоколы для электронного голосования, касающегося членства конституционных судов России и Белоруссии.

В КС заявили, что исключить российский суд из CECC захотели, так как он признал присоединение Крыма конституционным.

В КС России сочли, что CECC «оказалась не в состоянии дистанцироваться от участия в решении политических вопросов» и «в совершенно неприемлемой для судов форме» присоединилась к «односторонней и предвзятой позиции» стран по Украине.

Посольство России в США потребовало прекратить "гонения" на россиян

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

25 февраля было приостановлено членство России в Совете Европы. Страна остается участником конвенций совета, включая Европейскую конвенцию по правам человека.

Политика,Владимир Путин,Конституционный суд,Совет Европы,ЕС,
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