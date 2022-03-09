Специальная военная операция РФ не ставит целью свержение действующей власти Украины или разрушение государственности страны, она направлена на защиту Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), ее демилитаризацию и денацификацию, а также на устранение военной угрозы для России. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Цели специальной военной операции - защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы России, которая исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием. В ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения", - указала дипломат.
Россия надеется, что на следующих раундах переговоров с Украиной будет сделан более существенный шаг вперед, добавила Захарова.
"На практике договоренности зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперед", - сказала она.