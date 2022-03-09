Специальная военная операция РФ не ставит целью свержение действующей власти Украины или разрушение государственности страны, она направлена на защиту Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), ее демилитаризацию и денацификацию, а также на устранение военной угрозы для России. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.