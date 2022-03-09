В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
16 минут назад

В Крыму призвали Зеленского не медлить с предложениями России

Lenta.ruLenta.ru

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал украинского президента Владимира Зеленского не медлить с российскими предложениями по прекращению конфликта, в том числе связанными с признанием Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата, украинскому лидеру и его команде все рекомендуют принять предложения со стороны России, прекратить терроризировать местное население и немедленно сложить оружие, признать российский статус Крыма, а также независимость республик Донбасса.

Вместе с тем Гемпель отметил, что с Зеленским вряд ли возможен диалог, а все его слова и обещания ничего не стоят.

«Уверен, что надо продолжать специальную операцию до ее логичного завершения», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал к новому раунду переговоров с Россией для урегулирования ситуации. Кроме того, он отметил, что страна ожидает «жестких санкционных решений» Евросоюза против России.

Посол России раскрыл страхи США в отношении Украины

Политика,Видео,Юрий Гемпель,Владимир Зеленский,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители