Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал украинского президента Владимира Зеленского не медлить с российскими предложениями по прекращению конфликта, в том числе связанными с признанием Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата, украинскому лидеру и его команде все рекомендуют принять предложения со стороны России, прекратить терроризировать местное население и немедленно сложить оружие, признать российский статус Крыма, а также независимость республик Донбасса.

Вместе с тем Гемпель отметил, что с Зеленским вряд ли возможен диалог, а все его слова и обещания ничего не стоят.

«Уверен, что надо продолжать специальную операцию до ее логичного завершения», — заключил депутат.