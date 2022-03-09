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12 минут назад

МИД пообещал оперативно и чувствительно ответить на санкции Запада

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

МИД пообещал чувствительно ответить на санкции Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Работа по ответным экономическим мерам идет непрерывно, по всем направлениям, и на стадии проработки носит в основном непубличный характер. Но ни у кого не должно оставаться сомнений, что реакция России будет оперативной, продуманной и чувствительной для адресатов», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

«Очевидно, что будут вырабатываться и адресные ответные торгово-финансовые ограничения», – добавил он.

Ранее Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой.

Напомним, 2 марта глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине.

Политика,Банк России,ЕС,
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