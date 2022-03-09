МИД пообещал чувствительно ответить на санкции Запада

«Работа по ответным экономическим мерам идет непрерывно, по всем направлениям, и на стадии проработки носит в основном непубличный характер. Но ни у кого не должно оставаться сомнений, что реакция России будет оперативной, продуманной и чувствительной для адресатов», – передает РИА «Новости» слова дипломата.