В МИД оценили угрозу биолабораторий США на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала американские биолаборатории на Украине прямой угрозой России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Если это [работу биолабораторий - прим.ред.] вот сейчас не остановить, дальше все это будет бесконтрольно - и было бы бесконтрольно и подчинялось бы исключительно тем силам, экстремистским, которые, в принципе, мне кажется, уже и сами себе не подчинялись, не говоря уже ни о ком другом», - заявила Захарова.
Она добавила, что американские биолаборатории на Украине «полностью меняют картину вовлеченности» США и являются «инструментом прямой угрозы» в адрес РФ.
МИД Китая ранее призвал США опубликовать данные о своих военных биолабораториях на Украине и исследовавшихся там вирусах.
Позже замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд сказала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований и США «весьма обеспокоены», что над ними может получить контроль Россия.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в США опасаются, что хранящиеся в лабораториях вирусы попадут в руки экспертов из РФ, которые выявят нарушения конвенции о биологическом оружии.
Посол заявил, что на Украине работала сеть из более чем 30 биологических лабораторий. По версии российской стороны, Киев развивал с их помощью «военно-биологическую программу». В РФ утверждают, что сотрудники лабораторий экстренно уничтожали опасные патогены - возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии и холеры.