В МИД оценили угрозу биолабораторий США на Украине

«Если это [работу биолабораторий - прим.ред.] вот сейчас не остановить, дальше все это будет бесконтрольно - и было бы бесконтрольно и подчинялось бы исключительно тем силам, экстремистским, которые, в принципе, мне кажется, уже и сами себе не подчинялись, не говоря уже ни о ком другом», - заявила Захарова.