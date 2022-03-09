Захарова назвала состояние Зеленского «специфическим»

Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за его «специфического состояния». Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В отношении России рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены масштабные санкции. В НАТО заявили, что окажут политическую и практическую поддержку Украине, однако не собираются воевать с Россией.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу ABC, что «давно охладел» к вопросу о вступлении страны в Североатлантический альянс. При этом украинский лидер ранее публично усомнился мощности НАТО из-за того, что альянс не может остановить боевые действия на Украине.

По словам Марии Захаровой, глубоко и всерьез анализировать эти заявления Владимира Зеленского «не представляется возможным» из-за его «специфического состояния».

«Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает - это все говорит о том, что просто нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», - пояснила официальный представитель МИД России.

При этом она обратила внимание, что свои заявления Зеленский делает «с листа», озвучивая те тексты, которые «кто-то ему пишет».