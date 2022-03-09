МИД: Переговоры Лаврова и Кулебы состоятся 10 марта

Переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы должны состояться 10 марта на полях Анталийского дипломатического форума, Киев подтвердил свое участие в них. Об этом Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik, передает ТАСС.
«Они должны состояться завтра. Исходим из того, что раз их подтвердила украинская сторона, они состоятся, учитывая, что инициатором их являлась Турция, которая организует все мероприятия, на полях которых должен состояться контакт», — сказала Захарова.
Ранее она сообщала, что контакт руководителей внешнеполитических ведомств РФ и Украины может пройти при участии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.