В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме сочли «выполнимым» предложение Украине по Крыму

Елена Прошина

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает «реалистичным и выполнимым» предложение Украине признать российский статус Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме сочли «выполнимым» предложение Украине по Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это реалистичное, логичное и выполнимое предложение. Крым навсегда стал неотъемлемой частью России, вернувшись на свою историческую родину, а республики Донбасса после всего, что сделал Киев, уже никогда не согласятся быть в составе Украины», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что эти территории навсегда потеряны для Украины. Шеремет также призвал власти Киева остановить военные действия ради спасения мирных людей и пойти на диалог с Россией.

«Если у Зеленского есть хоть капля жалости и совести, то он, сидя в теплом кабинете, перестанет толкать свой народ на кровопролитие и прислушается к предложениям России», — заявил депутат.

Одним из условий России, при выполнении которых Москва может прекратить специальную военную операцию на Украине, является признание российского статуса Крыма и признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Киев должен внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок».

Политика,Михаил Шеремет,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители