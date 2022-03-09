В Госдуме сочли «выполнимым» предложение Украине по Крыму

«Это реалистичное, логичное и выполнимое предложение. Крым навсегда стал неотъемлемой частью России, вернувшись на свою историческую родину, а республики Донбасса после всего, что сделал Киев, уже никогда не согласятся быть в составе Украины», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что эти территории навсегда потеряны для Украины. Шеремет также призвал власти Киева остановить военные действия ради спасения мирных людей и пойти на диалог с Россией.

«Если у Зеленского есть хоть капля жалости и совести, то он, сидя в теплом кабинете, перестанет толкать свой народ на кровопролитие и прислушается к предложениям России», — заявил депутат.

Одним из условий России, при выполнении которых Москва может прекратить специальную военную операцию на Украине, является признание российского статуса Крыма и признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Киев должен внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок».