Захарова усомнилась в адекватности Зеленского

Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за "специфического состояния" украинского лидера. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
Комментируя публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского, дипломат отметила, что "всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным" в связи с "фактором достаточно специфического состояния" украинского лидера.
"Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает - это все говорит о том, что просто нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции", - отметила Захарова.