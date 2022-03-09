Захарова усомнилась в адекватности Зеленского

"Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает - это все говорит о том, что просто нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции", - отметила Захарова.