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11 минут назад

МИД РФ: доверять словам Зеленского трудно из-за "специфического состояния" главы Украины

ТАССТАССиещё 2

Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за "специфического состояния" украинского лидера. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Захарова усомнилась в адекватности Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментируя публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского, дипломат отметила, что "всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным" в связи с "фактором достаточно специфического состояния" украинского лидера.

"Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает - это все говорит о том, что просто нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции", - отметила Захарова.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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