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17 минут назад

Путина признали "одним из самых могущественных" людей в мире

Елена Прошина

Президент Бразилии Жаир Болсонару поделился деталями своих переговоров с лидером России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Путина признали "одним из самых могущественных" людей в мире
Фото: ReutersReuters

Он признался, что считает президента РФ одним из самых могущественных людей на планете.

«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики - о стратегических вопросах», — сообщил бразильский президент.

Говоря о деталях переговоров, Болсонару напомнил о поддержке Москвой суверенитета Бразилии над регионом влажных экваториальных лесов Амазонии, в то время как другие страны «якобы в интересах защиты окружающей среды» говорили о том, что эта зона является «наследием всего человечества», ставя под сомнение права республики на нее.

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Болсонару высоко оценил еще один жест российского лидера: «Он пригласил меня посетить свой кабинет, когда я уже собирался уезжать».

«О чем все это говорит нам? Весь мир является единым целым. То, что происходит в 10-20 тыс. км отсюда, влияет на нас», — сказал глава государства.

Президент Бразилии посетил Москву в середине февраля, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Визит Болсонару состоялся вопреки дипломатическому давлению со стороны Вашингтона, который добивался его отмены.

Политика,В мире,Владимир Путин,
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