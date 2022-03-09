Путина признали "одним из самых могущественных" людей в мире

«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики - о стратегических вопросах», — сообщил бразильский президент.

Говоря о деталях переговоров, Болсонару напомнил о поддержке Москвой суверенитета Бразилии над регионом влажных экваториальных лесов Амазонии, в то время как другие страны «якобы в интересах защиты окружающей среды» говорили о том, что эта зона является «наследием всего человечества», ставя под сомнение права республики на нее.