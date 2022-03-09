Путина признали "одним из самых могущественных" людей в мире

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о деталях своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и признался, что считает его одним из самых могущественных людей на планете. Свою точку зрения политик изложил во вторник на встрече с представителями евангелических церквей.

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"Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа - только мы и наши переводчики - о стратегических вопросах", - сообщил глава бразильского государства.

Он поделился также деталями переговоров и своими впечатлениями от беседы. В частности, Болсонару снова напомнил о поддержке Россией суверенитета Бразилии над регионом влажных экваториальных лесов Амазонии, в то время как другие страны "якобы в интересах защиты окружающей среды" говорили о том, что эта зона является "наследием всего человечества", ставя под сомнение права республики на нее. Он также обратил внимание на свои заключительные слова в ходе общения с прессой в Москве: "Мир - наш дом, и над нами Господь".

Президент южноамериканского государства заявил, что высоко оценил еще один жест российского лидера: "Он пригласил меня посетить свой кабинет, когда я уже собирался уезжать".

"О чем все это говорит нам? Весь мир является единым целым. То, что происходит в 10-20 тыс. км отсюда, влияет на нас", - подытожил Болсонару.

Кроме того, он признал, что в свете сложившейся в мире ситуации ему "непросто принимать решения".

"У нас 210 млн человек, которые почувствуют на себе последствия любого решения, какое бы я ни принял", - сказал бразильский лидер.