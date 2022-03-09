МИД: Санкции Запада против РФ наносят колоссальный ущерб европейцам

Санкции, применяемые против России , наносят огромный ущерб гражданам стран-членов Евросоюза . Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России (МИД РФ) Дмитрий Биричевский.

«Они (санкции — прим. URA.RU) ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса», — передает слова Биричевского РИА «Новости».

Действия Запада, в частности призывы оказывать все больше давления на РФ посредством санкций, оторваны от реальности, заявил Биричевский.

Ранее замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс предложил европейцам понизить температуру воздуха в домах, чтобы потреблять меньше российского газа. В плане Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов сообщается, что понижение температуры воздуха во всех домах на один градус поможет сэкономить 10 млрд кубометров газа во всех европейских странах.