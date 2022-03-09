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1 час назад

Посольство России в США потребовало прекратить "гонения" на россиян

Газета.RuГазета.Ruиещё 7

Посольство России в США заявило, что в Соединенных Штатах продолжают игнорировать призывы обеспечить российской общине базовые права. Об этом сообщает ТАСС.

Посольство России в США потребовало прекратить "гонения" на россиян
Фото: Carolyn Kaster/APCarolyn Kaster/AP

Дипведомство назвало обвинения в отношении председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон "элементом антироссийской кампании", а также потребовало прекратить "гонения" на россиян.

"Выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно не обоснованы. Это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает "охоту на ведьм" в худших традициях маккартизма", - подчеркнули в посольстве.

Брэнсон было предъявлено обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента, а также в сговоре с целью мошенничества с визами и предоставление ложных показаний ФБР. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

Ранее в Великобритании анонсировали законопроект о расширении полномочий правоохранительных органов в борьбе с российским шпионажем. Глава полиции страны Прити Пател заявила, что агенты России могут подорвать глобальную безопасность и обвинила их в "полном спектре преступлений".

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